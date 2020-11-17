Туфельку Марии-Антуанетты продали на аукционе в Версале за 43 750 евро

Во Франции продали на аукционе туфлю Марии-Антуанетты за 43 750 евро. Это не первая обувь модницы, которая идет с молотка. Королева носила туфли 36 размера. Проданная туфелька была сделана из кожи и шелка. Король Людовик XVI и его супруга были казнены в 1793 году во время Великой французской революции.