ПОЛИТИКА
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Туфельку Марии-Антуанетты продали на аукционе в Версале за 43 750 евро
Во Франции продали на аукционе туфлю Марии-Антуанетты за 43 750 евро. Это не первая обувь модницы, которая идет с молотка. Королева носила туфли 36 размера. Проданная туфелька была сделана из кожи и шелка. Король Людовик XVI и его супруга были казнены в 1793 году во время Великой французской революции.
Туфельку Марии-Антуанетты продали на аукционе в Версале за 43 750 евро / Others
17 ноября 2020 г.
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