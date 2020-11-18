Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об отправке турецких военных в Азербайджан, который накануне был одобрен Генеральной ассамблеей Великого национального собрания (парламента) страны, сообщает Anadolu.

Резолюцию поддержали правящая Партия справедливости и развития (AKP) и ведущие оппозиционные партии – Республиканская народная партия (СНР), Партия националистического движения (MHP) и «Хорошая партия» (İYİ Parti). Против принятия документа выступила Демократическая партия народов (HDP).

В ходе обсуждения законопроекта депутат от İYİ Parti Ахат Андикан отметил, что победа Азербайджана в Нагорном Карабахе «позволила выбросить мечты о Великой Армении на свалку». «Полагаю, что именно сейчас начинается период, когда нагорнокарабахский конфликт будет разрешен либо за дипломатическим столом, либо в рамках международной политики», – сказал он. Успех Азербайджана, по его словам, имеет большое значение для самой страны, Турции и всего тюркского мира.

«Азербайджан одержал почетную и историческую победу, эта победа – возрождение тюркского мира», – добавил представитель МНР Исмаил Оздемир.

Проект Указа за подписью президента Реджепа Тайипа Эрдогана был представлен на утверждение законодательного органа в понедельник, 16 ноября. В тексте документа обращается внимание на условия совместного заявления Азербайджана, Армении и РФ по Нагорному Карабаху, а также на требования официального Баку по формированию Совместного центра Турции и России по мониторингу режима прекращения огня.

«Место Совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ. Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции», – говорится в документе.

Рамки миссии, численность персонала и сроки действия будут определяться Администрацией президента Турции. В соответствии со статьей 92-й Конституции страны, срок действия миссии определен одним годом.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин подписали заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года.

По условиям договоренностей, Армения обязуется вернуть Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы, а Москва и Анкара создадут совместный мониторинговый центр по соблюдению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.