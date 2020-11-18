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Госдума РФ ликвидирует конституционные суды национальных республик
Вместо них у национальных республик появится возможность создания конституционных советов, которые будут работать при местных парламентах. Судебную силу их решения иметь не будут
Госдума РФ ликвидирует конституционные суды национальных республик
Госдума РФ ликвидирует конституционные суды национальных республик / Others
18 ноября 2020 г.

Депутаты Госдумы РФ предложили ликвидировать конституционные суды в национальных республиках России. Как пишет «Радио Свобода», согласно той же поправке, будут закрыты уставные суды Москвы, Санкт-Петербурга и Калининградской области.

Авторами законопроекта выступили председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству Павел Крашенинников и председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Поправки уже одобрены к принятию. Положение должно вступить в силу с 2023 года.

Конституционные суды в настоящее время функционируют в 13 субъектах Федерации, включая Башкортостан, Татарстан, Карелию, Коми, Марий Эл, Туву, а также республики Северного Кавказа.

Вместо отмененных судов у национальных республик появится возможность создания конституционных советов, которые будут работать при местных парламентах. Их полномочия в законопроекте не прописаны, судебную силу их решения иметь не будут.

Судьба региональных конституционных судов была решена еще летом после одобрения поправок к Конституции, напоминает«Коммерсантъ». В новой редакции 118-й статьи сказано, что «судебную систему РФ составляют Конституционный суд РФ; Верховный суд РФ; федеральные суды общей юрисдикции; арбитражные суды; мировые судьи субъектов РФ». А поскольку этот перечень является исчерпывающим, пишет издание, для ликвидации всех прочих судебных органов оставалось лишь принять соответствующие поправки к нескольким федеральным законам.

Первыми об упразднении своего Конституционного суда заявили власти Ингушетии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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