Депутаты Госдумы РФ предложили ликвидировать конституционные суды в национальных республиках России. Как пишет «Радио Свобода», согласно той же поправке, будут закрыты уставные суды Москвы, Санкт-Петербурга и Калининградской области.

Авторами законопроекта выступили председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству Павел Крашенинников и председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Поправки уже одобрены к принятию. Положение должно вступить в силу с 2023 года.

Конституционные суды в настоящее время функционируют в 13 субъектах Федерации, включая Башкортостан, Татарстан, Карелию, Коми, Марий Эл, Туву, а также республики Северного Кавказа.

Вместо отмененных судов у национальных республик появится возможность создания конституционных советов, которые будут работать при местных парламентах. Их полномочия в законопроекте не прописаны, судебную силу их решения иметь не будут.

Судьба региональных конституционных судов была решена еще летом после одобрения поправок к Конституции, напоминает«Коммерсантъ». В новой редакции 118-й статьи сказано, что «судебную систему РФ составляют Конституционный суд РФ; Верховный суд РФ; федеральные суды общей юрисдикции; арбитражные суды; мировые судьи субъектов РФ». А поскольку этот перечень является исчерпывающим, пишет издание, для ликвидации всех прочих судебных органов оставалось лишь принять соответствующие поправки к нескольким федеральным законам.

Первыми об упразднении своего Конституционного суда заявили власти Ингушетии.