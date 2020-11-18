Чемпион мира по смешанным единоборствам (UFC) Хабиб Нурмагомедов стал совладельцем и лицом нового виртуального мобильного оператора Eagle Mobile, который будет запущен в декабре, передает «Медуза» со ссылкой на «Коммерсант».

По данным издания, заявку на регистрацию товарного знака Eagle Mobile by Khabib подало ООО «Хабиб Телеком». Проект запустят на мобильных сетях оператора Tele2 по модели MVNO.

Как рассказал исполнительный директор компании «Первый мобильный» (юридическое лицо Eagle Mobile) Михаил Лехтман, в пилотном режиме новый мобильный оператор заработает в декабре в Москве. Планируется, что в 2021 году компания будет оказывать услуги в 15 регионах России, а к 2023 году увеличит абонентскую базу до 2 миллионов человек.

Хабиб Нурмагомедов владеет 25% компании «Первый Мобильный». На его личном бренде и построена маркетинговая составляющая оператора: The Eagle (Орел) – прозвище бойца, под которым он выступал в UFC до завершения карьеры.

Представитель Eagle Mobile сообщил, что Хабиб будет совладельцем и лицом бренда, но не станет участвовать в операционной деятельности компании.

24 октября Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC в легком весе, одержав победу над Джастином Гэтджи. Сразу после окончания поединка, который стал для Хабиба первым после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, спортсмен объявил о завершении карьеры. Он аргументировал это решение тем, что хочет больше времени проводить с семьей. Однако вскоре после этого его менеджер намекнул на то, что Хабиб может провести еще один бой.