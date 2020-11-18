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На озере Караколь в Казахстане заметили больше ста розовых фламинго
По пути в теплые края стая розовых фламинго сделала остановку на озере Караколь, неподалеку от казахстанского города Актау. С приходом холодов птицы перелетают на зимовку в Туркменистан или еще дальше на юг – в Иран. На озере Караколь обитают краснокнижные птицы, поэтому оно находится на природоохранном контроле. #Казахстан #розовыйфламинго #зимовка
На озере Караколь в Казахстане заметили больше ста розовых фламинго / Others
18 ноября 2020 г.
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