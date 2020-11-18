Президент РФ Владимир Путин назвал геополитическими последствиями развала СССР тот факт, что Турция встала на сторону Азербайджана в карабахском конфликте, сообщает агентство ТАСС.

«Что касается Турции, роли Турции, то об этом хорошо известно, об этом прямо говорили неоднократно в Азербайджане, да и турецкая сторона этого никогда не скрывала. Они поддерживали в одностороннем порядке Азербайджан», – сказал Путин, добавив, что это «геополитические последствия развала Советского Союза».

Путин отметил, что Азербайджан – независимое суверенное государство и вправе выбирать себе союзников так, как он считает нужным. Также, по его словам, трудно обвинить Турцию в нарушении международного права в карабахском конфликте. «Можно какие угодно давать оценки действиям Турции, но уж трудно обвинить Турцию в нарушении международного права, – заявил он. – Там вкусовые оценки могут быть какие угодно, но, тем не менее, дело обстоит так, как я сказал».

Президент РФ напомнил, что «никто, даже Армения, не признала независимость Карабаха». «Что это означает с точки зрения международного права? Что Азербайджан возвращал территории, которое он считал, ну и все мировое сообщество считало, азербайджанской территорией. В этой связи он имел право выбрать любого союзника, кто оказывает ему в этом известную помощь», – пояснил российский лидер в эфире телеканала «Россия 24».

Он указал, что Турция изначально находилась внутри международного механизма урегулирования, будучи членом Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию, то есть «Турция в число сопредседателей не входила, но, тем не менее, она входила в эту группу», – подчеркнул Путин.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин подписали заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года.

По условиям договоренностей, Армения обязуется вернуть Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы, а Москва и Анкара создадут совместный мониторинговый центр за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Путин в эфире телеканала «Россия 24» также рассказал о работе совместного российско-турецкого центра по Карабаху, договоренность о создании которого была достигнута параллельно с соглашением Баку, Еревана и Москвы о прекращении огня в регионе.

«У нас есть очень хороший опыт взаимодействия на Ближнем Востоке, в том числе и в Сирии, где мы и в Идлибской зоне, и на границе между Сирией и Турцией вместе организуем совместное патрулирование, конвои. Здесь такого рода взаимодействия не требуется. Но мы договорились о том, что мы создадим совместный центр, который будет использовать беспилотные летательные аппараты, вместе будем контролировать ситуацию вдоль линии разграничения с помощью этих летательных аппаратов, вместе будем получать информацию, вместе ее анализировать», - сказал президент России.