Управление контрактной системы правительства Омской области закупит 37 иномарок на общую сумму 52,9 миллиона рублей. Как сообщает Polit.Ru со ссылкой на издание «Тайга.Инфо», которое обратило внимание на документы сайта госзакупок, в середине октября часть старых автомобилей была передана местным медикам.

Согласно опубликованной документации, служебные автомобили, которые закупаются на средства регионального бюджета для нужд различных ведомств региона, должны быть выпущены не ранее 2020 года. В частности, власти Омска закупают 14 новых иномарок Toyota Camry в комплектациях Elegance и Prestige Safety по 2,1–2,3 миллиона рублей каждая (общая сумма всех четырех тендеров составляет 23 миллиона), три автомобиля бизнес-класса KIA K5, три японских внедорожника Nissan Terrano и др.

В прошлом месяце правительство уже приобрело для своих нужд два внедорожника KIA Sorento за 2 миллиона рублей, а до конца года планируется обзавестись новыми иномарками еще на 11,8 миллионов рублей, в том числе минимум двумя автомобилями Mercedes Benz. Покупку регионом новых иномарок одобрил Минпромторг.

37 автомобилей будут распределены между хозяйственным управлением регионального правительства, министерством лесного хозяйства, минприроды, казенными учреждениями «Областной центр учета и казначейства», «Центр учета и содержания собственности Омской области», «Центр хозяйственного обслуживания главного государственно-правового управления Омской области». Также новый транспорт поступит в «Региональный центр спортивной подготовки» и «Дирекцию по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта».

По словам пресс-секретаря губернатора региона Алины Атаманенко, закупка новых автомобилей необходима властям Омской области в целях экономии. Старые машины часто ломаются, требуют ремонта, некоторым из них более 15 лет.

Есть также потребность, добавила она, в закупке автобусов, поскольку для перевозки официальных делегаций имеются «определенные требования» и приходится тратить деньги, чтобы арендовать транспорт у частных фирм.

Комментируя передачу старых автомобилей из парка правительства медикам, Атаманенко сообщила, что по договору безвозмездного пользования им поступило около 50 автомобилей, еще 20 врачи получили от администрации города. По ее словам, эти автомобили разного года выпуска, но все в надлежащем состоянии (те, что старше 15 лет, медикам не поступали).

В октябре губернатор региона Александр Бурков сообщал, что решение направить старые машины правительства области медицинским учреждениям было принято для того, чтобы повысить мобильность медицинских работников.