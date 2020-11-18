ПОЛИТИКА
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В Дербенте обвалилась часть стены древней крепости Нарын-кала
Из-за ливня обвалилась южная часть стены крепости Нарын-кала в Дербенте. Пострадавших нет. Конструкция находится в аварийном состоянии. Власти города неоднократно просили Министерство культуры отреставрировать крепостную стену, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Нары-кала является частью Дербентской крепости. Она была возведена в VI веке по приказу персидского правителя Хосрова I Ануширвана. Начиная с 735 года Дербент и Нарын-Кала стали военно-административным центром Арабского халифата в Дагестане, а также крупнейшим торговым портом и очагом распространения ислама на Кавказе. #стена #обрушение #Дербент
В Дербенте обвалилась часть стены древней крепости Нарын-кала / Others
18 ноября 2020 г.
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