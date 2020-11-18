Огромные территории охотничьих земель Алтая, Карелии, Хакасии, Ленинградской, Московской, Липецкой, Томской, Новосибирской и других областей находятся в руках топ-менеджеров госкорпораций, федеральных чиновников, депутатов и провластных бизнесменов.

В списке ТОП-50 VIP-собственников охотничьих угодий в России, составленном журналистами, лидируют семья и родственники экс-вице-губернатора Алтайского края Анатолия Банных (пропавшего без вести в 2017 году) – им принадлежит 1 120 090 га. За ними следуют руководства компаний «Газпром», АФК «Система», «Сургутнефтегаз», «Альфа-банк», а также отдельные крупные политики и чиновники, к примеру, спикер Госдумы Вячеслав Володин, сенатор от Камчатки Борис Невзоров и др.

За госкомпаниями, политиками, федеральными чиновниками и бизнесменами из списка Forbes в России закреплено более 5,884 млн га охотничьих угодий, что равно 1,5 площади Московской области и 2 площадям Бельгии, отмечают в своем расследовании «Открытые медиа».

При этом способы получения охотничьих угодий высокопоставленными лицами вызывает ряд вопросов. Например, информация о проведении аукциона на долгосрочную (25-49 лет) аренду территорий по средней цене около 10 рублей за 1 га в год размещается не в издании данного региона, а в соседнем. Так, объявление об аукционе, на котором получили угодья родственники миллиардера Олега Дерипаски, печаталось в воронежской прессе, хотя земля расположена в Краснодарском крае.

Или, к примеру, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Нижегородской области Владимир Лебедев является председателем правления общественной организации «Общество охотников и рыболовов «Великовское»», хотя согласно п.3 ст. 12–1 Федерального закона «О противодействии коррупции», лицам, замещающим государственные должности, к которым отнесены члены Совета федерации, запрещено участвовать в управлении коммерческими и некоммерческими организациями.

После получения охотничьих угодий в аренду новые хозяева зачастую ограничивают доступ к ним для охотников и местных жителей, объясняя свои запреты заботой о подопечной им окружающей среде.

В то же время многие из них замечены в браконьерстве, уничтожении занесенных в Красную книгу животных, трофейной и вольерной охоте, позволяющей фактически расстреливать полудомашних животных.

Зоозащитники возмущены неэтичной охотой, особенно тем, что новые поправки в закон «Об охоте» позволяют отстреливать животных, живущих в вольерах, даже в сезон размножения и выращивания потомства, а кроме того разрешают тренировать собак на диких животных.

При этом на сообщения местных жителей о наблюдаемых случаях браконьерства сотрудники прокуратуры почти не реагируют.

Зоозащитники уверены: скандальные нормы, несмотря на негативный общественный резонанс, приняли потому, что у них слишком много влиятельных лоббистов среди заядлых охотников, таких как бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, а ныне депутат-единоросс Николай Валуев, председатель думского комитета по природным ресурсам Николай Николаев, член комитета Максим Щаблыкин, а также член комитета по бюджету и налогам Владислав Резник.