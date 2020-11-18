Бывший президент США Барак Обама в своей книге «Земля обетованная» (A Promised Land), поступившей в продажу 17 ноября, заявил, что «Россия больше не является сверхдержавой», и называет причины утраты ею этого статуса.

Как сообщает РБК, в одном из фрагментов мемуаров, в которых Обама вспоминает годы своего президентства, он пишет, что «России при ядерном арсенале, уступавшем только американскому, не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяют Соединенным Штатам проецировать свою военную мощь во всем мире».

«Российская экономика продолжала уступать экономикам Италии, Канады и Бразилии, а также практически полностью зависела от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений», – охарактеризовал Обама положение России во время своего президентства.

Кроме того, экс-лидер США акцентирует внимание на высоких показателях коррупции, социальном неравенстве и низкой продолжительности жизни мужского населения в РФ.

В мемуарах 44-го американского президента также подчеркивается, что еще с царских времен историки указывали на тенденцию в России принимать последние европейские идеи, будь то представительное правление или современная бюрократия, свободный рынок или государственный социализм, – только для того, чтобы подчинить эти привнесенные понятия или отказаться от них в пользу более старых, суровых способов поддержания общественного устройства.

Вспоминая общение с российскими президентами Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым, Обама отметил, что первый был похож на «жесткого, воспитанного по законам дворов уличного босса из тех, кто руководили чикагской машиной». Экс-президент подчеркнул, что Путин не хотел вернуть Россию к марксизму-ленинизму, но при нем «новая Россия с каждым годом становилась более похожей на старую». По его мнению, российский лидер, которого он сравнил с мафиози, «действовал не только под принуждением», а был «по-настоящему популярен».

Про Медведева Обама пишет, что не считал его обладателем реальной власти. «Президент Дмитрий Медведев между тем был, похоже, олицетворением новой России: молодой, подтянутый и одетый в модные, скроенные в Европе костюмы. Правда, он не был реальной властью в России», – отмечает Обама, добавив при этом, что больше всего из всех лидеров БРИКС он хотел общаться с Медведевым, поскольку отношения с Москвой находились на низкой точке.

Первый том книги «Земля обетованная» был выпущен издательством Penguin Random House. Она переведена на 25 языков. В 2017 году, через несколько месяцев после ухода Обамы в отставку, издатели Penguin Random House заплатили за право публикации его мемуаров 60 миллионов долларов.

Экс-президент США ранее выпустил несколько других книг – «Мечты моего отца» (1995), «Дерзость надежды» (2006) и «О тебе пою: послание к моим дочерям» (2010).