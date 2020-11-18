Армяне оставляют после себя выжженную землю

Армяне уничтожают дома и инфраструктуру вместе с выводом войск из оккупированных территорий Азербайджана. 20 ноября Агдамский район будет передан Баку. На кадрах снятых там видно, что над позициями армянских подразделений поднимается дым. Были подожжены полицейские участки, здания и блок-посты. Жители Кельбаджарского района сожгли свои дома перед тем, как покинуть регион. Журналистам на камеру они говорят, что не хотят ничего оставлять мусульманам. #Карабах #война #поджоги