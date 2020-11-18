Карабах. Миротворцы работают, беженцы возвращаются

Дроны засняли работу миротворцев в Карабахе. Специалисты полностью разминировали и расчистили Лачинский коридор и участок дороги до Ханкенди длиной в 28 километров. Беженцы, которые были вынуждены спасаться от боевых действий, начали возвращаться в свои дома. Продолжается формирование на территории Нагорного Карабаха Межведомственного центра гуманитарного реагирования #Карабах #Азербайджан #миротворцы