Задержанный в результате спецоперации 17 ноября в сирийском городе Эль-Баб член сепаратисткой террористической организации Махмуд Хамид на допросе признался в том, что на протяжении месяца он вместе с примерно 500 террористами проходил военную подготовку у пяти американских военных инструкторов.

Хамид был задержан в доме своей сестры близ мечети Эльбуши в районе Аль-Вилат.

В 2015 году он мигрировал вместе с семьей в Манбидж, где примкнул к сирийской ячейке террористической организации РПК (ОНС) и уехал в Кобани. Там в специальном тренировочном лагере мужчина вместе с приблизительно 500 другими боевиками прошел военное обучение под инструктажем пяти специалистов из США.

Хамид признался, что впоследствии занимался разведывательной деятельностью в интересах РПК /ОНС в центре Манбиджа. Террорист был задержан по распоряжению прокуратуры Эль-Баба, в настоящее время он находится в тюрьме.

РПК признана террористической организацией в Турции и ряде других стран. С 1984 года от рук экстремистов погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся в регионе ситуации, экстремисты продолжают вооруженные нападения. В последние годы боевики стремятся переложить ответственность за преступления в регионе на свои ответвления, в частности в Сирии.