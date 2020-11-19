Экономика Москвы из-за пандемии коронавируса переживает тяжелые времена. Под ударом практически все сферы бизнеса. Индустрия культуры жалуется, что спрос на услуги билетных операторов упал в 20 раз. По мнению общественного бизнес-омбудсмена по культуре Ольги Шпигальских, многие компании не выживут без финансовой помощи властей. Сильно пострадал и гостиничный бизнес столицы. Там доходы снизились на 60%.

Из-за карантинных ограничений в Москве по итогам этого года на 1,6% снизится оборот розничной торговли. Тем временем, с начала пандемии в 7,7 раз выросло число официально зарегистрированных безработных в столице. Также эксперты прогнозируют замедление роста среднемесячных номинальных зарплат по Москве.

В Росстате заявили, что экономика Москвы в этом году переживет самое глубокое падение с 2009-го года – на 2,4%. Несмотря на это, власти увеличивают расходы.

Москва может себе позволить

Огромную сумму денег Москва планирует потратить в ближайшие три года на программу «Развитие городской среды» – 305 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на благоустройство дворов, дорог, улиц и так далее. Немалая сумма этих бюджетных денег пойдет на украшение города. К примеру, на «Развитие единой светоцветовой среды» потратят 73 миллиарда рублей. Под этим подразумевается вечернее и ночное освещение различных зданий. Рекордную сумму власти Москвы потратят на «Развитие сети общественных туалетов». За три года на это уйдет около 5,7 миллиарда рублей.

Дефицит бюджета Москвы в 2021 году составит 510 миллиардов рублей. Несмотря на это, столичная администрация планирует нормализовать ситуацию за счет заимствований и накопленной за разные годы денежной подушки. «На следующий год и последующие мы будем занимать. За три года заимствований в проекте бюджета поставлено более 700 млрд руб. Это самый большой объем заимствований в Москве за всю ее историю», –заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Роскошный Новый год

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, который традиционно рассказывает о планах города на новогодние праздники, заявил, что в этом году дополнительными элементами Москву украшать не будут. Чиновник сказал, что в столице развесят то, что уже использовали в 2019-м. «Специалисты восстановили, отреставрировали, и будем монтировать, будем устанавливать», – сказал Бирюков в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее в городской администрации объявили, что все рестораны и бары не будут работать в новогоднюю ночь. Отменили власти и все массовые гуляния из-за ситуации с коронавирусом. Украшать Москву к праздникам начнут в конце ноября. Сколько денег на это потратят в этом году, пока неизвестно.

Однако в 2019 году на зимние праздники российская столица потратила почти 2 миллиарда рублей, писало издание РБК. По сравнению с 2018-м, расходы выросли на 12 %. Большая часть денег – 825 миллионов рублей – ушла на нарядные катки, которые в зимние каникулы устанавливают в двух крупнейших московских парках – ВНДХ и Парке культуры им. Горького.

На новогодние елки и оформление города в 2019-м ушло более 560 миллионов рублей. Организация концертов, ярмарок и народных гуляний обошлась столице в сумму около 300 миллионов рублей. Еще 34 миллиона запустили в небо фейерверками, и еще 20 ушли на различные подарки. В 2019 году увеличение трат на оформление города власти объяснили ростом числа праздничных площадок. Столичная мэрия заявляла, что один рубль, инвестированный городом в зимние фестивали, принесет Москве около 15 рублей.

Российские журналисты спросили у пресс-секретаря президента – уместны ли такие траты. Дмитрий Песков ответил, что расходы на украшение столицы соответствуют ее доходам. По мнению представителя Кремля, это нормально. «Москва абсолютно не потеряла в доходах, а наоборот увеличила их после того, как из Москвы ушли крупные налогоплательщики — такие, как Газпром, Газпромнефть. Поэтому субъект очень много зарабатывает, действительно богатый».

Дороже всего властям города обошлись новогодние праздники 2016-2017. В своем расследовании «Медузе» журналист Иван Голунов писал, что на оформление города и массовые праздники было потрачено почти 7 миллиардов рублей.

Регионы беднеют

Несмотря на то, что Москва может себе позволить такие расходы даже во время пандемии коронавируса, в регионах России будут отмечать Новый год скромнее. Так, в Кемеровской области в этом году муниципалитетам предложили пересмотреть затраты на зимние праздники. Речь идет об экономии на дополнительном освещении, снежных фигурах в городах, искусственных елках и так далее. Общая сумма затрат сократится на 50 миллионов рублей.

«Разумеется, от покупки подарков для детей-сирот и выполнения других социальных обязательств отказываться не будем. Но перенаправить часть средств на нужды системы здравоохранения сейчас необходимо», – сказал глава региона Сергей Цивилев.

По данным «Российской газеты», власти Вологды также решили отказаться от дорогих новогодних украшений. По информации начальника департамента городского хозяйства Вологды Алексея Шумилова, деньги лишь потратят на установку уже существующей иллюминации и на закупку живых елей. На все эти расходы уйдет примерно девять миллионов рублей. Сэкономить на зимних праздниках также решили в Санкт-Петербурге, Пскове и других регионах России.

Экономическая ситуация в регионах продолжает ухудшаться. Еще в мае аналитики S&P предупреждали, что пандемия коронавируса и обвал цен на нефть приведут к самым высоким показателям дефицитов бюджетов в регионах за последние 20 лет. Тогда эксперты говорили, что региональным властям придется принимать сложные решения при определении приоритетности расходов, ведь тратиться придется и на борьбу с коронавирусом. Позже об этом сказали и аналитики Газпромбанка. По их данным, в этом году дефицит бюджетов в российских регионах составит 830 миллиардов рублей.

При этом в несколько раз снизится объем трансфертов из федерального бюджета. В результате почти все регионы России будут вынуждены брать новые банковские кредиты. Но и здесь возникает проблема. «С чего они (банки) будут обслуживать и отдавать займы, если по результатам полугодия дефицит бюджета отмечался в 44 регионах, а по итогам года будет почти у всех?» – говорит в интервью «Ведомостям» директор региональный программы независимого Института социальной политики Наталья Зубаревич.

Тревожные звоночки уже начали поступать. И не всегда они связаны с последствиями пандемии коронавируса. В начале этого месяца российское правительство решило признать республику Ингушетию банкротом. Теперь управлять региональными финансами будет Министерство финансов России.

Руководитель департамента Общественных финансов Финансового университета России Светлана Солянникова в интервью Кавказ.Реалии сказала, что «решение правительства России было вынужденным. Но сложившаяся ситуация – результат многолетнего тренда: уровень предпринимательской и инвестиционной активности в республике остается одним их самых низких среди субъектов федерации».

По мнению ряда российских экспертов, подобные проблемы и в других регионах России. Тем временем в стране растет число бедных людей. Об этом в середине прошлого месяца сказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«На сегодняшний день у нас порядка 13,5% бедного населения, почти 20 млн человек», – сказал чиновник на встрече депутатов фракции «Единая Россия». По данным Росстата, росту бедности поспособствовали «снижение деловой активности в период пандемии, и как следствие, снижение реальных доходов».