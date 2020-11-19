На своей странице в Instagram Сардана Аксентьева поместила фото 70-х годов, на котором она, будучи еще ребенком, была «полноценным участником субботника» по строительству здания мэрии. И хотя решение о продаже лично ей далось нелегко, теперь оно готовится к продаже.

«Продажа муниципального имущества строго регламентированная процедура. Есть заинтересованные потенциальные покупатели, но надо всё соблюсти и провести открыто. А то снова начнут подозревать и домысливать, что я решила продать «по дешевке» друзьям или родственникам, - пишет Сардана Аксентьева. – Считаю, что городским чиновникам не обязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города. Мы готовы построить недорогое здание и переехать туда... Здание нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой. Одно пространство, где все видят друг друга».

Для удобства жителей в центре города будет организован фронт-офис.

Также Сардана Аксентьева сообщила о том, что от служебного транспорта в Москве ее команда отказалась еще в начале года, а в ближайшее время начнется тестирование программы поездок на такси по городу в служебных целях.

«Продолжаем избавляться от всего избыточного. Жизненно необходимы новые источники для пополнения городского бюджета», – резюмирует она свое решение. О том, имеет ли оно поддержку среди городских депутатов, не сообщается.

Напомним, что Сардана Аксентьева в 2018 году победила на выборах мэра Якутска, обойдя кандидата от «Единой России», после чего стала инициатором ряд реформ в администрации, а в 2020 была единым депутатом от крупных городов, кто проголосовал против поправок к Конституции.