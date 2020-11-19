Спад промышленного производства в России в октябре ускорился до 5,9% в годовом выражении против сентябрьских 3,6%, а за девять месяцев с начала 2020 года производство замедлилось на 3,1% по сравнению с показателями за аналогичный период 2019 года, следует из данных Росстата, которые приводит ТАСС.

В Росстате подсчитали, что в октябре добыча полезных ископаемых снизилась на 8,8%, выпуск в обрабатывающих производствах сократился на 4,4% (рекордно с мая), обеспечение электричеством, газом и паром – на 3,7% в годовом выражении.

В секторе добычи сильнее всего упали объемы сырой нефти и природного газа – на 9,8%, также существенно снизилась добыча угля. В то же время упало и производство нефтепродуктов: выпуск автомобильного бензина сократился на 7,1% в годовом выражении, дизельного топлива — на 15,7%. Основной причиной Росстат называет падение потребительского спроса, а также ремонт установок на ряде нефтеперерабатывающих заводов.

Эксперты считают, что промышленность переживает стагнацию: в октябре перестала расти загрузка производственных мощностей предприятий, внутренний спрос увеличился слабо, из-за введенных в некоторых странах новых ограничений остановилось восстановление экспортного спроса.

Кроме того, по их словам, предприятия всех секторов промышленности сейчас оценивают уровень своих запасов ниже нормы. Аналитики отмечают, что спрос неустойчив из-за пандемии, на выборах в США победил Джо Байден, что может грозить новыми санкциями в отношении России, которые сказываются на настроениях и волнениях в соседних с Россией странах.

«Российские производители потеряли дальнейший импульс к восстановлению в октябре, поскольку производство и новые заказы сократились», – отметила ранее экономист IHS Markit Шиан Джонс. По прогнозам компании, производственный сектор России из-за слабого спроса и вызванной пандемией нестабильности продолжит сокращаться до второго квартала 2021 года.