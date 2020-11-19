На своей странице в Facebook губернатор так объяснил причины госпитализации в престижную больницу: «Я принял решение продолжить лечение в частной клинике в Москве за свой счет, чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях. Свободных мест в них немного, а есть пациенты в гораздо более тяжелом состоянии, чем я. Кому-то из наших земляков, страдающих от COVID-19, госпитализация не просто сохранит здоровье, а спасет жизнь».

Однако, по сообщению РЕН ТВ от 17 ноября, Владимир Сипягин был оформлен в клинику по государственной системе – ОМС, подразумевающей бесплатное оказание медицинской помощи.

При этом, как сообщает телеграмканал Baza, о госпитализации губернатора в «Медси» договаривался министр здравоохранения Владимирской области.

И только 18 ноября, после скандала в СМИ, чиновники администрации сообщили, что Владимир Сипягин сам оплатит свое лечение.

Стоимость пребывания в двухместной палате клиники составляет 50 тысяч рублей койко-день, в одноместной – 70 тысяч рублей. 14-дневный курс лечения при нахождении в палате люкс составляет около миллиона рублей. В случае Сипягина он получает только поддерживающую терапию, т. к. не нуждается в кислородной поддержке и пребывании в реанимации.

Система здравоохранения во Владимирской области, которой руководит Сипягин, многими экспертами оценивается как плачевная. Журналисты неоднократно сообщали о нехватке средств индивидуальной защиты, фельдшерско-акушерских пунктов, нарушениях в закупках медицинского оборудования.

Член Общественной палаты, бывший пресс-секретарь Сипягина Григорий Белов так прокомментировал решение губернатора отправиться на лечение за пределы своего региона: «Тем самым Сипягин признал, что во Владимире спасти свою жизнь невозможно, сам он не смог доверить свою жизнь владимирским врачам. Сами же врачи рекомендуют, если у Вас пять дней температура не падает и лучше не становится, тогда любыми путями добирайтесь до Москвы или ближайшего Подмосковья. Там вызывайте скорую, Вас доставят в московскую клинику и вылечат. Это всем известно, и это очень печально. Сипягин сегодня признал, что он не в состоянии организовать нормальную помощь и защиту здоровья жителям Владимирской области».

Во Владимирской области ежедневно заболевают коронавирусрм порядка 120 человек. Население региона – 1,4 миллиона. Средняя зарплата по официальным данным по области в целом – 32,5 тысячи рублей.