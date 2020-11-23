ПОЛИТИКА
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В мечеть Селимие хотят вернуть вывезенную в Россию плитку
Для реставрации мечети Селимие в Эдирне хотят вернуть плитку, которую во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов выкрал российский генерал. Она украшала хюнкар махфили – комнату, в которой молились османские султаны. По словам реставраторов, плитка находится в одном из московских музеев. Они настаивают на возврате артефакта. Мечеть является одним из главных творений выдающегося архитектора Синана и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. #Эдирне #плитка #мечетьСелимие
В мечеть Селимие хотят вернуть вывезенную в Россию плитку / Others
23 ноября 2020 г.
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