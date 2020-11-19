Российские астронавты провели монтажные работы в открытом космосе

Космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков провели за бортом Международной космической станции более 7 часов. Это их первый выход в открытый космос. В Роскосмосе сообщают, ремонтные работы связаны с с подготовкой к стыковке с многофункциональным лабораторным модулем «Наука». Для выхода в космос астронавты открыли люк в модуле «Поиск», который ранее никогда не использовался.