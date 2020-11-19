ПОЛИТИКА
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В Ереване печатают детские учебники с азербайджанским Карабахом
В Интернет попало видео детского учебника, изданного при содействии Министерства образования Армении, где Нагорный Карабах отмечен как территория Азербайджана, без каких-либо оговорок. Книга напечатана в Ереване в 2020. В ходе осенней войны Азербайджан восстановил контроль над значительной частью Карабаха после оккупации Арменией в начале 90-х. #Армения #Азербайджан #Карабах
В Ереване печатают детские учебники с азербайджанским Карабахом / Others
19 ноября 2020 г.
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