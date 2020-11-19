Бывший сотрудник спецназа американских сухопутных сил «Зеленые береты» Питер Рафаэль Дзибински-Деббинса признал вину в шпионаже в пользу России, пишет «Медуза» со ссылкой на сообщение, опубликованное на сайте Минюста страны.

По версии следствия, 45-летний Дзибински-Деббинс работал с российской разведкой с декабря 1996-го по январь 2011 года, передавая секретные сведения, полученные во время военной службы, в том числе информацию о подразделениях войск химической защиты и спецназа, где он служил.

После того, как в 2008 году мужчина оставил военную службу, он передал российской разведке имена бывших сослуживцев, которых потенциально можно завербовать.

В судебном документе сказано, что, по мнению Дзибински-Деббинса, США слишком доминируют в мире, и это нужно прекратить. На встречах с кураторами разведки РФ он называл себя «преданным сыном России». Между тем, по мнению прокуроров, действиями обвиняемого двигали не идеи, а разочарование карьерой.

Сам Дзибински-Деббинс заявил ранее, что у него «было мессианское видение» его роли в России, и он должен был принести «свободу». Отмечается, что это признание было сделано в 2019 году во время оформления допуска к секретным документам.

Как утверждают в американском Минюсте, бывший спецназовец работал с ФСБ и ГРУ (ныне ГУ ГШ МО РФ). Он был завербован во время своего визита в 1996 году, когда приехал в Россию по образовательной программе и жил в Челябинске. Кураторы дали ему кодовое имя Икар Лесников.

Приговор Дзибински-Деббинсу намерены огласить 26 февраля 2021 года. Ему грозит наказание в виде пожизненного заключения.