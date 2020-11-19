БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Москва покинула топ-100 самых дорогих городов мира из-за падения рубля
Первое место в списке самых дорогих городов разделили Гонконг, Цюрих и Париж. В топ-10 также вошли Сингапур, Тель-Авив, Осака, Женева, Нью-Йорк, Копенгаген и Лос-Анджелес
Москва покинула топ-100 самых дорогих городов мира из-за падения рубля
Москва покинула топ-100 самых дорогих городов мира из-за падения рубля / Others
19 ноября 2020 г.

Москва заняла 106-е место в рейтинге городов с самым дорогим уровнем жизни, опустившись сразу на 20 позиций, сообщает «Медуза», ссылаясь на данные исследования Economist Intelligence Unit, аналитического подразделения британской компании Economist Group.

Авторы исследования проанализировали цены на 138 товаров и услуг в 133 крупных городах по состоянию на сентябрь 2020 года. В частности, учитывалась стоимость продуктов питания и одежды, аренды жилья и обучения детей. В условиях пандемии коронавируса сильнее всего подорожали табак и бытовая электроника, в то время как цены на обувь и одежду, наоборот, снизились, свидетельствуют данные.

Первое место в списке самых дорогих городов разделили Гонконг, Цюрих и Париж. В топ-10 также вошли Сингапур, Тель-Авив, Осака, Женева, Нью-Йорк, Копенгаген и Лос-Анджелес.

В исследовании указывается, что по сравнению с 2019 годом жизнь в городах Северной и Южной Америк, Африки и Восточной Европы стала дешевле, а в западноевропейских городах — дороже.

Как отмечает РБК, стоимость жизни в Москве аналитики оценили примерно в половину нью-йоркской. Падение этого показателя в России и других развивающихся странах эксперты связывают со снижением курсов валют к доллару США.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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