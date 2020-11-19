Британский активист ультраправых взглядов, основатель исламофобской «Лиги английской обороны» (EDL) Томми Робинсон проиграл свое последнее судебное разбирательство против сирийского подростка-беженца, который, по его утверждениям, издевался над одноклассниками, сообщает британская газета The Sun.

Видео, на котором 16-летнего сирийца Джамаля Хиджази повалили на землю и угрожали утоплением в школе Алмондбери в Хаддерсфилде, вызвало волну негодования после того, как оно распространилось в социальных сетях в ноябре 2018 года.

37-летний Робинсон, настоящее имя которого Стивен Яксли-Леннон, позже прокомментировал инцидент в двух видеороликах в Facebook, заявив, что Джамаль не был «невиновен и жестоко нападает на юных англичанок в своей школе». Он также утверждал, что сирийский подросток «избил до синяков девочку» и «угрожал ударить ножом» мальчика. По словам Робинсона, он связался и встретился с родителями троих детей, которые предположительно подверглись физическому насилию со стороны Джамаля, добавив, что один из пострадавших был «укушен».

Судья Джастис Никлин отклонил апелляцию Робинсона, заявив, что он не смог провести различие между своим «субъективным мнением» и объективной информацией, когда он разместил видео, в которых утверждал, что Хиджази был хулиганом. Судья отметил, что во время слушания было «полное отсутствие хронологии» и Робинсон не смог предоставить никаких доказательств предполагаемых случаев издевательств или имен детей, которые утверждали, что они стали жертвами сирийца.

«Чтобы раскрыть дело с реальной перспективой на успех, (Робинсон) должен четко указать, когда были проведены различные интервью и другие действия, на которые он ссылается», - подчеркнул он. При этом судья добавил, что «дверь окончательно не закрыта», и если Робинсон подаст более подробное заявление с подходящим объяснением инцидента, оно будет рассмотрено.

Адвокаты Джамаля утверждали, что видео нападения было загружено в сети 27 ноября, а комментарии Робинсона появились 28 и 29 ноября, соответственно, за такой короткий промежуток времени основатель EDL просто не мог провести надлежащее расследование.

Томми Робинсон – один из лидеров национал-экстремистов в Великобритании. Он был членом неофашистской и белой расистской Британской национальной партии с 2004 по 2005 год. В течение короткого времени в 2012 году также являлся вице-председателем Британской партии свободы (BFP).

Робинсон получил несколько обвинительных приговоров и отбыл три срока тюремного заключения за насилие, финансовые и миграционные мошенничества, в том числе подделку документов, хранение наркотиков и нарушение общественного порядка, а также за неуважение к суду в 2005, 2012 и 2014 гг.