Аресты и задержания целого ряда чиновников федерального и регионального уровня прошли в России в минувший вторник, 18 ноября. По данным СМИ, за один лишь день правоохранители пришли к аудитору Счетной палаты и экс-губернатору Ивановский области РФ Михаилу Меню, заместителю председателя правительства Московской области и министру экологии и природопользования Дмитрию Куракину, а также мэру Плесецка Артему Огольцову.

Михаил Мень обвиняется в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году, когда он возглавлял этот регион. Разрешение на его задержание оперативно дал Совет Федерации. Мень вину в растрате не признает и называет свое случившееся недоразумением. Возбуждение дела в отношении него вызвало широкий общественно-политический резонанс.

Арестованный после обысков в этот же день сотрудниками ФСБ и Следственного комитета РФ Дмитрий Куракин и еще двое его предполагаемых сообщников, имена которых пока не называются, подозреваются в совершении коррупционных преступлений. Следователей интересовали их показания по двум уголовным делам: о крупных взятках за выделение земель Минобороны коммерческим структурам и о злоупотреблении должностными полномочиями, связанном с незаконной вырубкой лесов на территориях воинских частей. Лес и освобожденная земля также, как считает следствие, незаконно продавались предпринимателям.

В отношении Артема Огольцова возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог». По версии следствия, в прошлом году мэр Плесецка заключил контракт на строительство спортивных площадок на сумму 2,5 миллиона рублей, однако проект не был реализован, несмотря на то, что глава города подписал соответствующий акт.

За взятки и злоупотребление должностными обязанностями 18 ноября также задержаны несколько региональных чиновников: руководитель Фонда капитального ремонта Магаданской области Гаптрашид Гизатуллин, начальник Управления ветеринарии Брянска Галина Бузаева и глава Кушнаренковского района Башкортостана Руслан Гизатуллин.