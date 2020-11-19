19 ноября 2020 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Что грозит за осквернение Корана по законам России?
Блогеру Ибрагиму Атабею, который в прямом эфире вырывал страницы из Корана, по российскому законодательству грозит от 1 до 5 лет лишения свободы. Известно, что он живет в России. Турция планирует начать процедуру его экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности.
Блогеру Ибрагиму Атабею, который в прямом эфире вырывал страницы из Корана, по российскому законодательству угрожает от 1 до 5 лет лишения свободы. Известно, что он живет в России. Турция планирует начать процедуру его экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности. / Others
Истории