ПОЛИТИКА
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Что грозит за осквернение Корана по законам России?
Блогеру Ибрагиму Атабею, который в прямом эфире вырывал страницы из Корана, по российскому законодательству грозит от 1 до 5 лет лишения свободы. Известно, что он живет в России. Турция планирует начать процедуру его экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности.
Блогеру Ибрагиму Атабею, который в прямом эфире вырывал страницы из Корана, по российскому законодательству угрожает от 1 до 5 лет лишения свободы. Известно, что он живет в России. Турция планирует начать процедуру его экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности. / Others
19 ноября 2020 г.
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