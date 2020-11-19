Установлена причина схода вагонов с мазутом во Владимирской области

По информации Следственного комитета РФ, железнодорожники при приближении поезда не успели подключить стрелку к приводу, из-за чего 35 грузовых вагонов с мазутом сошли с рельсов. Шесть из них перевернулись. Площадь пятна на месте разлива нефтепродукта составила около 12,5 тыс квадратных метров. Допрошены двое работников железной дороги. Авария произошла 16 ноября. Один человек погиб. #Россия #мазут #авария