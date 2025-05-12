ХАМАС ведет тайные переговоры с США по прекращению огня в Газе и возобновлению доставки гуманитарной помощи, пишет Reuters со ссылкой на неназванного палестинского чиновника.

По его словам, Вашингтон активизировал усилия накануне визита президента Дональда Трампа в регион — с 12 по 15 мая политик посетит Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

В первую очередь, переговоры ХАМАС с американцами касаются доставки гуманитарной помощи в сектор. С начала марта Израиль полностью прекратил поставки в Газу, где живут 2,3 млн человек. Запасы, накопленные во время январского перемирия, иссякли.

Тель-Авив отказывается пропускать в Газу грузовики ООН и Красного Креста, требуя, чтобы доставкой и распределением помощи в Газе занимались сторонние организации.

На прошлой неделе американский посланник в Израиле подтвердил, что новая схема доставки помощи в Газу с участием США начнет работать в ближайшее время.

Госдепартамент публично не раскрывает деталей переговоров, но ссылается на посредничество Египта и Катара.

СМИ в воскресенье сообщили, что ХАМАС освободит Идена Александера — израильско-американского заложника — в качестве жеста доброй воли перед визитом Трампа.

Американское будущее Газы

Параллельно, по данным Reuters, США и Израиль обсуждают возможность временного американского управления Газой после завершения боевых действий. Предполагается, что зону стабилизируют и демилитаризуют до формирования нового палестинского управления. В проекте не участвуют ни ХАМАС, ни Палестинская администрация, уточняет издание.

Некоторые источники сравнивают инициативу с временным управлением Ираком после свержения Саддама Хусейна. Тогда коалиционная администрация США управляла из Багдада на протяжении восьми лет, успев вызвать негативную реакцию во всем регионе.

Израиль официально молчит, но, по информации журналистов, изучаются альтернативные сценарии: разделение Газы, строительство постоянных военных баз и ограниченное восстановление палестинского самоуправления в «зонах безопасности».

ХАМАС отверг идею иностранного управления Газой, подчеркнув, что судьбу Газы должны определять палестинцы. ОАЭ, напротив, предложили международную коалицию с участием умеренных арабских стран, но лишь при условии вовлечения Палестинской администрации и перспективы палестинского государства.



