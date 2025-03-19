Украинский президент Владимир Зеленский обвинил Москву в фактическом отказе от американского плана перемирия. По его словам, уже через несколько часов после согласия России на 30-дневную паузу в ударах по энергетической инфраструктуре Украина столкнулась с массированными атаками на гражданские объекты, включая больницу в Сумах.

«Именно такие ночные атаки России разрушают нашу энергетику, нашу инфраструктуру, нормальную жизнь украинцев. <...> Сегодня Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня. Было бы правильно, чтобы мир в ответ отверг любые попытки Путина затянуть войну», — заявил президент Украины.

Вашингтон стремится достичь полного перемирия сроком на 30 дней, на которое уже согласился Киев, что могло бы стать первым шагом к мирному соглашению. Однако в ходе 90-минутного разговора с Дональдом Трампом во вторник Владимир Путин отказался поддержать эту инициативу, настаивая, что прекращение огня возможно лишь при условии полного отказа Запада от военной помощи Украине.

Белый дом представил беседу между Путиным и Трампом как «хорошую и продуктивную», подтвердив, что Россия согласилась на 30-дневное перемирие, ограниченное энергетической инфраструктурой.

Однако Кремль подчеркнул, что дальнейшее обсуждение возможно только при полной остановке западной военной помощи Киеву, а также запрете на мобилизацию и перевооружение украинской армии.

Переговоры о прекращении огня, инициированные США, продолжатся в воскресенье в Джидде, Саудовская Аравия, заявил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Американскую делегацию возглавят госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолц.