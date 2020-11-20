Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам одобрил резолюцию Украины, осуждающую «нарушения прав человека» в аннексированном Россией Крыму, сообщает РИА «Новости».

Резолюция осуждает «аннексию и временную оккупацию полуострова». Речь идет также о навязывании российского гражданства жителям, проведении незаконных избирательных кампаний и голосований, изменении демографического состава населения Крыма и подавлении национальной идентичности.

Соавторами проекта выступили Грузия, Германия, США, Великобритания, Франция, Латвия, Литва, Эстония и ряд других стран. В поддержку документа высказались 63 государства, 85 воздержались, еще 22 выступили против.

По словам авторов резолюции, Москва дискриминирует жителей полуострова, «включая крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам». Они также считают, что установление российской юрисдикции и администрации в Крыму было незаконным и требуют от Москвы выполнения «международно-правовых обязательств в части уважения законов, действовавших в Крыму до оккупации».

В сентябре 29 населенных пунктов в аннексированном Крыму перевели на режимное водоснабжение или подвоз воды из-за засухи. В подконтрольном Москве правительстве аннексированного полуострова заявили, что готовятся к «худшему сценарию» с водоcнабжением, не исключая вариант, что в скором времени ее признают чрезвычайной.

Запасы воды на полуострове пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников, что и стало причиной засоления почвы. По причине засухи и обмеления водохранилищ с начала сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах начался третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды.

Ранее правительство Украины, которое обеспечивало до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, неоднократно заявляло, что водоснабжение аннексированного РФ в 2014 году региона будет возобновлено только после его возвращения.

Мониторинговая миссия ООН в Украине, со своей стороны отмечает, что «Россия несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде защищенным лицам в Крыму».