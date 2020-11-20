Убийство как тяжкий грех в Коране упоминается не раз. Столь же недвусмысленно Всевышний Создатель в священном писании мусульман запрещает фанатизм, когда говорит, что «Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины, чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве, а Посланник свидетельствовал о вас самих» (Коран, 2:143). Вспомним также книгу «Ислам: впечатление и изучение» французского писателя и историка Каунта де Кастри, который писал, что «После того, как арабам был ниспослан Коран и они приняли Ислам, люди получили свет истинной религии, который мусульмане несли народам Земли, с миром и хорошим обращением на основе свободы мысли и веры».

Вспомним также, что большая часть террористических актов совершается против мусульман, и большая часть борьбы с терроризмом тоже ведется самими мусульманами. Однако оскорбления со стороны Макрона – это не только осквернение ислама, но также отказ от базовых европейских ценностей, таких как толерантность и уважение к человеческому достоинству. Естественно, исламский мир, который по словам президента Франции, в кризисе, ответил вполне зрелыми экономическими мерами.

Коран неоднократно говорит о равноправии мужчины и женщины. Чтобы подчеркнуть это, слова мужчина и женщина встречаются в священной книге одинаковое количество раз. Недаром арабы первыми в истории человечества дали женщинам право на владение имуществом, наследование и передачу наследства. Наряду с запретом на угнетение, репрессии, принуждение к исламу и нанесение вреда, эти фундаментальные ценности ислама до сих пор остаются недостижимыми на практике даже в западном мире, где торжество демократии и либерализма, по мнению Западной Европы, является состоявшимся фактом.

Ислам, как, собственно, и христианство, запрещает лихоимство. Господь разрешил торговлю и запретил процентные ставки. Такая недвусмысленная формулировка означает соответствие такой формы капитализма шариату, в которой деньги выступают исключительно средством платежа, обращения и меры стоимости. Любопытно то, что, когда начинаются экономические сложности, как, например, из-за пандемии, страны во всем мире принимаются снижать ключевые ставки, чтобы остановить падение экономики, вызванное обнищанием среднего класса – основных должников в либеральной рыночной экономике, основанной на потреблении.

Процентные ставки означают, что владельцы капитала будут все больше богатеть, в то время как остальные будут вынуждены тратить часть своего рабочего времени на погашение процентов (которые идут в счет владельцев капитала). Когда разрыв между богатыми и бедными увеличивается, у богатых концентрируется большая часть капитала, которая должна была принадлежать простым гражданам. Простые граждане использовали бы эти накопления для улучшения качества жизни, создавая основной спрос на товары и услуги, в то время как владельцы несметных богатств ищут наиболее доходные активы, чтобы вложить свои средства.

В результате на финансовых рынках даже надежные активы растут так быстро, что их цена отрывается от своих фундаментальных значений. При этом вспомним, что именно эти надежные активы являются основой всей финансовой системы. Далее наступает гиперинфляция в финансовом секторе. В народе мы называем это финансовым пузырем.

Что бывает, когда пузырь лопается? На улице остаются простые граждане, которые теряют работу, дома и надежду на будущее. Центральные банки, как мы видим в последние десятилетия, в таких случаях всегда спасают самых богатых. На официальном языке это называется выкуп облигаций или количественное смягчение. Более того, чтобы выйти из кризиса и восстановить расходы на социальные нужды, власти стран Запада повышают налоги на доходы физических лиц, перекладывая всю тяжесть социальных гарантий на плечи простого гражданина, а не бизнеса, который часто спасают также за счет бюджетных средств – денег налогоплательщиков. Во Франции и других развитых рыночных странах налоги выросли до 45-65%.

Исламский мир сильно отличается в финансовом плане от стран Запада. Налоговая нагрузка, как правило, тоже низкая, чего получается достичь за счет национализации наиболее доходных секторов экономики. Приверженность традиционным ценностям позволяет обеспечивать рост ВВП этих стран за счет одного только роста населения, несмотря на миграцию из этих стран.

Страны Запада, напротив, после сексуальной революции пришли к падению рождаемости, а соответственно и падению спроса в данной экономической модели. Так, к 2000 году из-за падения спроса на недвижимость власти вынужденно создали условия, либерализовав финансовую систему, которые привели к ипотечному пузырю в 2007 году и мировому финансовому кризису в 2008-2009 гг.

Тем не менее, многие мусульманские страны, страдающие от войн, интервенций, коррупции, неэффективного управления экономикой и низкой социальной составляющей, не могут выбраться из длительной рецессии. Отсталость этих стран в технологиях делает их импортерами товаров машиностроения, а сами они выступают в основном экспортерами сырья или некоторых категорий сельхозпродукции.

Так, товарооборот Франции с мусульманскими странами составляет более 10% всего товарооборота, где на долю одной только Турции приходится 6.6% экспорта французских товаров. Сама же Франция больше импортирует из Исламского мира, чем экспортирует (дефицит 12.2 миллиарда долларов). По этой причине бойкот французских товаров мусульманскими странами из-за ситуации вокруг карикатур грозило увеличением торгового дефицита Франции. Собственно, именно это стало причиной обвала индекса деловой активности Франции САС 40 в конце октября.

Тут стоит также упомянуть и макроэкономические показатели Франции. Как известно, в сентябре 2020 года платежный баланс страны оставался отрицательным — -5.7 миллиарда евро. При этом пятая республика является государством – членом еврозоны, что означает, что сведение баланса одной только Франции за счет снижения курса евро невозможно, так как ЕЦБ, будучи институтом ЕС, обязан вести денежно-кредитную политику, опираясь на все страны еврозоны.

С другой стороны, этот дефицит был бы куда больше, если бы не программы выкупа активов ЕЦБ. Эти меры были направлены на стимулирование экономики на фоне падения потребительской активности еще до начала пандемии. Однако если потребительская активность падает, то падает и инфляция, из-за чего страдают производители всех европейских государств. Эта проблема накладывается еще и на неудачи самой Франции в международной торговле.

Вспомним, что крупнейший потребитель французской пшеницы Алжир впустил на свой рынок Россию. Пока экспорт зерновых Франции показывает рекордный рост, что, впрочем, связано больше с наращиванием запасов этих товаров странами-импортерами. Однако перспективы этой отрасли выглядят сомнительными, учитывая растущий экспорт этого товара из других стран, вполне дружественных к исламу.

Но есть и еще одна проблема. Несмотря на падение инфляции в еврозоне и ставки ЕЦБ, евро продолжает расти по отношению ко многим валютам мира. За последний год алжирский динар упал на 14.47% к евро, тунисский – на 3%, египетский фунт – на 4%, а марокканский дирхам – одна из немногих валют, которая почти не изменилась (-1.5%). В этих же странах наблюдается бюджетный дефицит еще с 2017 года, что говорит об ограниченных возможностях наращивать потребление, в которое входит и импорт из Франции.

Примечательно здесь и еще одно обстоятельство. У Франции основной экспорт идет в страны ЕС, Китай и Турцию. Однако с большинством этих же партнеров у нее торговый дефицит. Другими словами, вне зависимости от политики ЕЦБ, которая не контролируется Макроном и без того малоэффективна, ему остается лишь наблюдать, как будет усугубляться экономическое положение. Более того, другие источники роста тоже исчерпаны: налоги слишком высоки, количественное смягчение не спасает, госдолг на пределе, а отношения со странами, не входящими в ЕС, усложняются.

Слабая экономика в мусульманских странах и очевидное отставание в социальном развитии (некоторых из них) от европейских стран очевидны. Однако этот кризис не имеет никакого отношения к религии. Более того, одной из главных причин падения спроса, из-за чего вызваны все вышеперечисленные проблемы «свободного» мира, является та система ценностей, которая разрушает институт семьи, приводит к банальной нехватке потребителей, вызывает дефляцию, сокращает производство, наращивает долговое бремя и создает дефицит платежного баланса.

Стоит ли насаждать мусульманам чуждые им ценности и дискриминировать их за приверженность к той модели, уход от которой обрушил уже однажды мировую экономику в 2008 году, или лучше европейцам вспомнить о христианских ценностях, на основе которых этот регион однажды стал доминирующим в мире? Представляется, что ответ очевиден – вечные ценности, в отличие от политики и экономики, в кризисе быть не могут.