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После подачи иска МГУ выделил на поддержку студентов 30 млн рублей
Руководство МГУ выделило около 30 млн рублей на поддержку студентов в период пандемии. Решению предшествовал коллективный иск учащихся-контрактников, поданный накануне
После подачи иска МГУ выделил на поддержку студентов 30 млн рублей
Фото: Vogazeta.Ru / Others
20 ноября 2020 г.

Около 30 млн рублей направлено на поддержку студентов и сотрудников Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в период пандемии. Об этом заявил 19 ноября ректор МГУ Виктор Садовничий: «Сегодня я подписал приказ об организации поддержки обучающихся в МГУ. Всего на поддержку было выделено около 30 млн рублей. Соответствующая поддержка была оказана и преподавателям, научным сотрудникам МГУ».

Согласно приказу ректора, студенты, которым была назначена социальная стипендия за ноябрь, получат дополнительные 10 000 тысяч рублей из внебюджетных средств МГУ. Помимо этого, до 30 ноября планируется сформировать список учащихся-контрактников, нуждающихся в дополнительной материальной поддержке.

Также приказом предусмотрена компенсация затрат студентов на проезд к месту жительства и перерасчет оплаты за общежитие для контрактников.

Кроме того, по 20 тыс. рублей единоразовых выплат получат аспиранты и ординаторы факультета фундаментальной медицины, работающие сейчас в красной зоне.

Данному приказу предшествовал коллективный иск, который был подписан 21 студентом-контрактником в связи с переходом вуза на дистанционное обучение. Студенты требуют перерасчета оплаты за обучение за весенний семестр 2019–2020 и осенний семестр 2020–2021 года.

В иске студенты отмечали, что, поскольку с начала ограничительных мер весной 2020 года продуктивность обучения снизилась на 70-80 процентов, стоимость обучения должна стать меньше на 50 процентов минимум.

Однако представители вуза, в свою очередь, заявили, что с марта в МГУ делают все необходимое для того, чтобы сохранить непрерывность и качество образовательного процесса, исполняя при этом предписания и рекомендации по нераспространению коронавируса, пишет «Коммерсант».

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова, со своей стороны, выступила с докладом о том, что считает «целесообразным» пересчет платы за обучение в вузах, поскольку студенты заплатили за очную форму обучения, но не получили оплаченное «в связи с переходом образовательных организаций на дистанционный формат обучения», сообщаетMeduza со ссылкой на РИА «Новости».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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