Подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район

На распространенных в соцсетях кадрах военные движутся в направлении города Агдам. Колоны техники заходят в села под аплодисменты местных жителей. Согласно трехстороннему заявлению по Нагорному Карабаху, армянские вооруженные силы до 20 ноября должны были покинуть занятую ими часть Агдамского района Азербайджана. В 1993 году 77 процентов территории было оккупировано. Почти 200 тысяч населения вынужденно тогда покинули родные земли. #Агдам #Агдамский район #азербайджанскиевоенные