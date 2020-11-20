ПОЛИТИКА
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Подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район
На распространенных в соцсетях кадрах военные движутся в направлении города Агдам. Колоны техники заходят в села под аплодисменты местных жителей. Согласно трехстороннему заявлению по Нагорному Карабаху, армянские вооруженные силы до 20 ноября должны были покинуть занятую ими часть Агдамского района Азербайджана. В 1993 году 77 процентов территории было оккупировано. Почти 200 тысяч населения вынужденно тогда покинули родные земли. #Агдам #Агдамский район #азербайджанскиевоенные
Подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район / Others
20 ноября 2020 г.
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