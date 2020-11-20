Дело о пытках заключенного Евгения Макарова резиновыми палками – самый известный и масштабный уголовный процесс такого рода. Возбуждения дела по фактам произошедшего в колонии правозащитная организация «Общественный вердикт» добилась только после того, как адвокат фонда в 2018 году передала «Новой газете» видео истязаний.

В апреле 2017 года сотрудники ФСИН Ярославской колонии №1 пытали Евгения Макарова в классе «воспитательной работы». Заключенного раздели, и, положив вниз лицом на парту, удерживая, методично избивали дубинками и кулаками. Следствие установило, что заключенному было нанесено не менее 860 ударов. В начале 2020 года дело было передано в суд.

Гособвинение запросило для всех фигурантов от 4 до 7 лет лишения свободы, в общей сложности на всех 72 года, сообщает Telegram-канал «Общественного вердикта».

По результатам оглашения приговора, начальник колонии и его зам Дмитрий Николаев и Игит Михайлов, которых обвиняли в организации пыток, оправданы. Суд посчитал их участие недоказанным. Одиннадцать подсудимых получили от 3 до 4 лет колонии. При этом суд не стал лишать обвиняемых специальных званий. Шестерых освободили прямо в зале суда – им назначены сроки «по отбытии» с зачетом времени, проведенного в заключении. Остальные остаются под стражей.

Комментируя решение суда в своем Telegram-канале, российский юрист Павел Чиков отмечает: «Интересно также, что осужденные вину не признавали. А признавший вину и заключивший досудебное соглашение бывший замначальника оперативного отдела ИК-1 Сергей Ефремов в январе получил 4 года колонии. И в отличие от сослуживцев, был лишен специального звания».

«При этом судебная практика по делам этой категории (превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств, пункты «а» и «б» части 3 статьи 286 УК РФ), несмотря на санкцию до 10 лет колонии, как правило, предполагает условное лишение свободы. Более того, в 5% дел осужденных силовиков суд оправдывает либо прекращает дело по реабилитирующим основаниям... Для сравнения - в общей массе доля оправданных всего 0,8%», - добавляет правозащитник.

«Так что 12 осужденных по делу о пытках при живом потерпевшем — это отличный результат, – заключает Чиков. – как бы кому ни казалось иначе. Поздравляю коллег из Фонда «Общественный вердикт» с победой!»