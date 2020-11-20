Звезда мирового футбола Месут Озиль осудил нарастающие в мире, особенно в ЕС, антимусульманские настроения.

«К сожалению, исламофобия и антиисламизм растут в Европе и в других частях мира. Большую роль в этом играют СМИ. Мой личный ответ на это: на исламофобию и антиисламизм надо реагировать так, чтобы не усиливать их, а добротой обезоруживать и заставлять замолчать», – написал он в Facebook.

Пост известный спортсмен сопроводил своим фото, на котором он молитвенно благодарит Всевышнего, и пожеланием благословенной пятницы (праздничного дня для мусульман).

В октябре с. г. знаменитый футболист британского клуба «Арсенал», в прошлом игрок сборной ФРГ, выразил поддержку усилиям Азербайджана по деоккупации исторических земель.В Twitter он процитировал знаменитое изречение основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка: «Боль Азербайджана – это наша боль, радость – наша радость», и отметил: «Одна нация – два государства!»

Немецкий футболист турецкого происхождения высказался также о необходимости обеспечения прочного и справедливого мира в регионе.«Давайте поддержим мир и будем действовать во имя справедливого будущего без какого-либо насилия. Жертвы с обеих сторон – это потери для всех», – подчеркнул Озиль.

У спортсмена более 25 миллионов подписчиков в Twitter.

Более того, в 2019 году на своих страницах в социальных сетях он осудил притеснения уйгуров в Китае и обвинил мировое мусульманское сообщество в равнодушии к этой острой проблеме, чем вызвал большой резонанс на Западе.

Ранее «Idel.Реалии» опубликовалиматериал The New York Times, в котором описывается, как за 10 месяцев Месута Озиля «стерли» из публичного пространства. Футболист считает, что все началось с твита в защиту уйгуров. «Арсенал» это оспаривает.

Организация Human Rights Watch в своем докладе о положении дел в ЕС за 2019 год отмечает, что нетерпимость, ксенофобские, исламофобские и антисемитские настроения и проявления насилия по-прежнему преобладают в ЕС. «Мусульмане, в том числе женщины, которые носят хиджаб, продолжают испытывать повсеместную враждебность и нетерпимость в странах ЕС», – говорится в документе.

Тревогу ситуацией, особенно исламофобией во Франции, в том числе на государственном уровне, выражаеттакже Amnesty International.