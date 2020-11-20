Ислам является фрагментированной религией без универсальных авторитетов, а реальную угрозу представляют не исламские фундаменталисты и не политический ислам, а религиозно мотивированное насилие. Такое мнение выразила эксперт по Северному Кавказу, руководитель направления «Политическая экономия и региональное развитие» Института Гайдара Ирина Стародубровская в статье, опубликованной изданием The Insider.

Размышляя о том, почему нельзя рассматривать мусульманство как единую идеологию и как конкуренция взглядов в исламе может помочь справиться с агрессивными радикалами, Стародубровская отмечает, что эмоциональный всплеск на фоне недавних событий во Франции с обезглавливанием школьного учителя за демонстрацию ученикам карикатур на пророка Мухаммада не поможет разобраться в сложной ситуации и найти из нее выход.

По мнению эксперта, никакие попытки подготовить «правильных» имамов и ограничить влияние зарубежного ислама не решат проблему радикализма. При этом она цитирует известного современного специалиста по исламу Оливье Руа: «Подлинно ключевой вопрос не в том, о чем говорит Коран, а в том, что говорят мусульмане по поводу того, о чем говорится в Коране».

Стародубровская также утверждает, что «ислам – очень децентрализованная религия, и главенствующих авторитетов в ней нет. Религиозную мысль, как правило, толкуют исламские богословы и исламские университеты. Они, в свою очередь, могут интерпретировать религиозные положения по-разному, не соглашаясь между собой».

Кроме того, пишет ученый, не всегда позиции мусульман по тем или иным вопросам определяются только положениями священных текстов, так как в исламе очень важно, как то или иное решение или действие отразится на умме (исламской сообществе). «Мы в большинстве своем плохо представляем, как устроен ислам и что он требует от мусульманина», – добавляет специалист.

Оливье Руа, специалист по исламу - Подлинно ключевой вопрос не в том, о чем говорит Коран, а в том, что говорят мусульмане по поводу того, о чем говорится в Коране.

Говоря об «умеренных исламистах», Стародубровская констатирует, что они «действуют вполне в логике демократического общества: требуют свободы слова и возможностей ненасильственного протеста, участия в выборах, защиты интересов мусульман в рамках гражданского общества». По ее словам, эта категория мусульман вынуждена доказывать конкурентоспособность своих идей, вступать в дискуссии, а иногда и в союзы с неисламскими силами.

«Выступая вроде бы за несовместимые с демократией ценности, они по сути парадоксальным образом оказываются частью демократического общества. А еще они активно конкурируют за умы и сердца с теми, кто как раз выступает за вооруженный джихад, за насильственное установление исламских порядков. Причем нередко успешно конкурируют», – подчеркивает она, добавляя, что «реальная угроза – не сам по себе фундаментализм, не политический ислам, а именно религиозно мотивированное насилие».

«Различие ценностей – вполне нормальная для демократического общества ситуация. А вот отрезание голов – нет. И все, кто может помочь этому противодействовать, являются союзниками», – резюмирует эксперт.