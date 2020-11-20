ПОЛИТИКА
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В Ереване автомобиль въехал в толпу протестующих
Автомобиль не стал останавливаться перед участниками митинга в Ереване, которые перекрыли дорогу. Наоборот, водитель продолжил движение вперед, набирая скорость. Массовые протесты в Армении начались после объявления премьер-министром страны Николом Пашиняном решения о подписании мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Участники акции требуют его отставки и продолжения боевых действий. #Карабах #Ереван #протесты
В Ереване автомобиль въехал в толпу протестующих / Others
20 ноября 2020 г.
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