В Ереване автомобиль въехал в толпу протестующих

Автомобиль не стал останавливаться перед участниками митинга в Ереване, которые перекрыли дорогу. Наоборот, водитель продолжил движение вперед, набирая скорость. Массовые протесты в Армении начались после объявления премьер-министром страны Николом Пашиняном решения о подписании мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Участники акции требуют его отставки и продолжения боевых действий. #Карабах #Ереван #протесты