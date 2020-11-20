Командующий ВС Австралии Ангус Кэмпбелл принес извинения народу Афганистана за преступления, совершенные австралийскими военными на территории этого государства с 2005 по 2016 год, пишет «Коммерсант».

Ранее власти Австралии опубликовали доклад о нарушениях своих военных, служивших в Афганистане в этот период, в том числе жестоких убийствах и случаях неоправданного насилия.

«Перед народом Афганистана от имени Сил обороны Австралии я искренне и безоговорочно прошу прощения за любые проступки австралийских солдат. Такое поведение является глубоким неуважением к доверию, оказанному нам афганским народом, который обратился к нам с просьбой о помощи в его стране», – сказал Кэмпбелл.

В отчете о преступлениях австралийских военных, составленном на основе показаний более 400 свидетелей и анализе десятков тысяч документов, говорится о 39 убийствах и о двух случаях неоправданно жестокого обращения. Большая часть неправомерных действий была совершена с 2009 по 2013 год. Большинство из убитых афганцев были военнопленными. В их убийстве подозревают 25 австралийских военных, часть из которых до сих пор служит.

Командующий ВС Австралии отметил, что все подразделения, указанные в докладе, будут расформированы, в отношении военных будут приняты решения в индивидуальном порядке. Награды и звания, полученные военными, чьи имена фигурируют в докладе, будут аннулированы.

Австралийский военный контингент прибыл в Афганистан в 2001 году. До 2013 года их численность составляла около 1,5 тысячи человек. В настоящее время в стране остается около 300 австралийских военнослужащих, которые занимаются обучением и подготовкой местных военных.