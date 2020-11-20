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Поступление налогов в бюджет России за 10 месяцев сократилось на 11%
По словам главы ФНС Даниила Егорова, по итогам 2020 года ожидается сокращение бюджета на 10% – до 20,5 триллиона рублей
Поступление налогов в бюджет России за 10 месяцев сократилось на 11%
Поступление налогов в бюджет России за 10 месяцев сократилось на 11% / Others
20 ноября 2020 г.

Поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ по итогам января-октября 2020 года снизились на 11% и составили 16,9 триллиона рублей, цитирует «Коммерсант» главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова, который сообщил об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Если говорить о результатах этого года, то мы планируем выйти на 20,5 триллиона рублей консолидированного бюджета – это минус 10% к прошлому году», – подчеркнул он.

По словам Егорова, если «отложить и посмотреть, как без фактора углеводородов складываются поступления, то мы выходим ноль в ноль, то есть мы выходим ровно с теми же поступлениями, что были в том году».

Он пояснил, что стабильными остались нефтегазовые доходы, предположив, что этот показатель может увеличиться. «Мы, как всегда, консервативны, поэтому посмотрим конец года. Надеюсь, что, может быть, какой-то плюс покажет. Тут главное – не передавить», – отметил глава ФНС.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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