Башкортостан и две столицы России заняли первые места по количеству объектов незавершенного строительства (ОНС), говорится в отчете Счетной палаты РФ о работе федеральных и региональных органов исполнительной власти по сокращению масштабов проблемы.

Аудиторы пришли к выводу, что поручения президента, которые были даны по итогам прошлогодней проверки не исполнены ни региональными властями, ни строительным блоком федерального правительства. В СП отмечают, что в стране нет ответственного федерального органа исполнительной власти, который бы отвечал за решение проблемы ОНС.

За 2019 год общий объем вложений в объекты незавершенного строительства составил 3,9 триллиона рублей. Из них 960,4 млрд рублей приходится на Москву. Это на 4,1% меньше результатов 2018 года. Само же число ОНС выросло на 2,2% и достигло 63,9 тысяч, сообщили в ведомстве.

Согласно данным, размещенным на сайте Счетной палаты, в первую десятку регионов по количеству долгостроя (более 5 лет) вошли Башкортостан (1063), Москва (268), Санкт-Петербург (90), Тюменская область (89), Краснодарский край (86), Ямало-Ненецкий АО (82), Самарская область (82), Волгоградская область (82), Дагестан (80), Ханты-Мансийский АО-Югра (52).

В пресс-службе ведомства отметили, что проблемы в этой сфере, помимо прочего, возникают из-за отсутствия эффективной системы учета и контроля, единого информационного ресурса, а также несовершенного законодательного регулирования.

Еще находясь на посту министра строительства РФ Владимир Якушев переложил ответственность на Минэкономразвития, намекнув, что для решения финансовых проблем нужно больше вложений.

«Мы получили такой объем незавершенки еще и потому, что субъекты Российской Федерации не получали полное финансирование в рамках ФАИП. Сначала регионам выделяли средства, благодаря которым можно было начать строительство, а потом, при формировании федерального бюджета на следующие годы, про них просто забывали, и денег регионы не получали. Для нас очень важно, чтобы объекты, которые надо достраивать, получали полное финансирование», — отметилЯкушев.