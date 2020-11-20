ПОЛИТИКА
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Российские адвокаты просят привлечь к ответственности оскорбившего Коран блогера
Группа российских адвокатов обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой привлечь к ответственности Ибрагима Атабея. Блогер в прямом эфире оскорблял Коран и вырывал из книги страницы. По российскому законодательству, за подобные действия ему грозит от 1 до 5 лет лишения свободы. Известно, что турок живет в России и даже владеет частным бизнесом. Турция планирует начать процесс экстрадиции, чтобы подвергнуть его наказанию. #ИбрагимАтабей #Коран #СледственныйкомитетРФ
Российские адвокаты просят привлечь к ответственности оскорбившего Коран блогера / Others
20 ноября 2020 г.
Истории
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