Российские адвокаты просят привлечь к ответственности оскорбившего Коран блогера

Группа российских адвокатов обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой привлечь к ответственности Ибрагима Атабея. Блогер в прямом эфире оскорблял Коран и вырывал из книги страницы. По российскому законодательству, за подобные действия ему грозит от 1 до 5 лет лишения свободы. Известно, что турок живет в России и даже владеет частным бизнесом. Турция планирует начать процесс экстрадиции, чтобы подвергнуть его наказанию. #ИбрагимАтабей #Коран #СледственныйкомитетРФ