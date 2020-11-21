В России девелоперами установлен новый антирекорд: в московских жилых комплексах продаются квартиры с жилплощадью 2 кв.м. Их цена составляет около 1,5 миллиона рублей.

Предыдущими рекордами, как пишет агенство ЦИАН, были однокомнатная квартира площадью 33,4 кв.м. и студии площадью 29,5 кв.м. в 2012 году. В 2019-м площадь самой маленькой однушки снизилась до 29,4 кв.м., при этом на рынке недвижимости появились студии площадью от 11,1 кв.м. Для сравнения, минимальная площадь допустимого в Москве машиноместа составляет 13,25 кв.м.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске в новостройке продается помещение площадью 6,6 кв. м стоимостью 1,1 миллиона рублей. В апартаментах расположен холодильник, плита, диван, стол, в этой же комнате – душевая кабина за ширмой.

Это не единственный вариант мини-жилья в Подмосковье. Например, в поселке Спартак Раменского района продают студию площадью 8 кв. м. Стоимость лота – 700 тысяч рублей, покупка студии возможна в ипотеку.

В 2019 году в столичных новостройках появились в продаже квартиры площадью 11 кв. м. Тогда сообщалось, что это самые маленькие студии за всю историю первичного рынка жилья столицы.