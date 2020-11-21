Драматический театр в поселке Мотыгино в Красноярском крае через краудфандинг собрал более 300 тысяч рублей на ремонт туалета за три дня, пишет «Медуза» со ссылкой на художественного руководителя театра, режиссера Дмитрия Туркова, который сообщил об этом на странице по сбору средств Planeta.ru.

Как отмечает издание, Мотыгино – самый маленький поселок в России со своим драматическим театром. По словам Туркова, он является самым труднодоступным местом в России, где есть театр. Летом до поселка можно добраться по речной переправе, зимой – по зимнику, то есть дороге, доступной только при минусовой температуре.

О сборе средств было объявлено 15 ноября, поскольку бюджетных средств хватает «только на минимальные потребности». Турков рассказал, что в театре имеется два туалета: один из них находится в помещении, он не подключен к канализации, а для сточных вод используется септик. Второй туалет, деревянный, расположен на улице.

Как рассказал руководитель театра Znak.Com, идея собрать деньги появилась после того, как первый туалет закрыли, а актрисы стали «гуськом бегать по морозу в туалет». После этого администрация театра решила поменять всю старую сантехнику, а туалет на улице снести.

Проблемы театра не остались незамеченными общественностью. Одним из первых на них обратил внимание известный режиссер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников. В своем посте в Instagram-аккаунте он призвал российских режиссеров и актеров к сотрудничеству с Мотыгинским драмтеатром.

«Призываю хороших, известных, «модных»(!!!!!) режиссеров и актеров сделать в этом театре какую-нибудь работу, чтобы поддержать прекрасных людей, которые занимаются театром в непростых обстоятельствах, и этим привлечь внимание к самой идее Театра – как российского культурного феномена», – написал Серебренников.

Сейчас в мотыгинском театре уже выступают актеры из Санкт-Петербурга. Сбор средств продлится до 21 февраля 2021 года.