В Беларуси продолжаются антиправительственные митинги

В воскресенье в Минске и других городах Беларуси продолжаются акции протеста под общим названием "Марш против фашизма". Силовики их разгоняют с применением спецсредств. В одном из районов Минска были использованы светошумовые гранаты. Правозащитный центр «Весна» сообщает более чем о 90 задержанных. Акции с требованиями отставки президента Лукашенко длятся с августа 2020 #Минск #протест #Лукашенко