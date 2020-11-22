ПОЛИТИКА
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В Беларуси продолжаются антиправительственные митинги
В воскресенье в Минске и других городах Беларуси продолжаются акции протеста под общим названием "Марш против фашизма". Силовики их разгоняют с применением спецсредств. В одном из районов Минска были использованы светошумовые гранаты. Правозащитный центр «Весна» сообщает более чем о 90 задержанных. Акции с требованиями отставки президента Лукашенко длятся с августа 2020 #Минск #протест #Лукашенко
В Беларуси продолжаются антиправительственные митинги / Others
22 ноября 2020 г.
Истории
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