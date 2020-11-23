США вышли из международного Договора по открытому небу (ДОН).

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Кейл Браун в письменном заявлении напомнил о решении администрации Трампа о выходе из договора, принятом еще 22 мая 2020 года. «По истечении шестимесячного срока, 22 ноября 2020 года, решение США о выходе из договора вступило в силу, и Соединенные Штаты больше не являются государством-участником Договора по открытому небу», – указал он.

ДОН предусматривает наблюдательные полеты без оружия на борту с целью упрощения контроля над вооружениями, соблюдением соответствующих договоров, а также для обеспечения сотрудничества между странами в сфере обеспечения мира и безопасности.

Договор подписали 34 страны, в том числе Турция, Россия, США. Соглашение, призванное укрепить доверие и безопасность в странах ОБСЕ и Северной Америки, вступило в силу в 1992 году.

МИД РФ, со своей стороны, подверг критике решение Вашингтона и предупредил о его последствиях. В Москве отметили, что вышедшая из соглашения американская сторона рассчитывает, что их союзники, с одной стороны, будут препятствовать российским наблюдательным полетам над военными объектами США в Европе, а с другой – делиться с Вашингтоном материалами фотосъемки территории РФ.

«Разумеется, для России это неприемлемо. Будем добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в ДОН государствами их обязательств, во-первых, по обеспечению возможности наблюдения всей их территории и, во-вторых, по непередаче материалов наблюдательных полетов третьим странам, не являющимся участниками ДОН, – говорится в заявлении Москвы. – США должны серьезно рассмотреть этот вопрос, если они хотят, чтобы соглашение продолжалось, а Россия оставалась стороной соглашения».

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что заявления Вашингтона по поводу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3) приводят к выводу, что нынешняя администрация США приняла решение не продлевать соглашение.

«Я из этого для себя делаю только один вывод: что нынешняя администрация США приняла для себя решение не продлевать договор. Не хотят и не надо. Пусть не продлевают», – сказал Рябков.

Замглавы российского МИД напомнил, что этому предшествовало предложение Москвы на высшем уровне продлить договор на 5 лет без предварительных условий. «Мы видели, что для США это предложение некомфортно, если сказать мягко. А если сказать прямо – неприемлемо», – отметил дипломат.