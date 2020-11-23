Почти половина россиян (45%) негативно оценивают экономическую ситуацию в России, и только 5% граждан РФ считают ее хорошей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Всероссийский опрос был проведен 30 октября – 1 ноября 2020 года. В нем приняла участие тысяча респондентов от 18 лет и старше.

«Хорошей считают ситуацию в экономике страны 5% участников общероссийского опроса. 43% характеризуют ее как удовлетворительную, 45% – как плохую. Негативную оценку чаще других дают молодые люди с высшим образованием и плохим материальным положением», – говорится в отчете ФОМ по итогам исследования.

При этом, согласно опросу, 59% россиян считают, что экономическая ситуация в стране продолжает меняться в худшую сторону. Среди населения в возрасте 31-45 лет такого мнения придерживаются 69% респондентов.

В улучшение экономической ситуации в РФ, по данным ФОМ, в будущем готовы поверить 14% россиян. Больше всего оптимистов оказалось среди опрошенных старше 60 лет (18%). В том, что нынешняя экономическая ситуация не станет ни лучше, ни хуже, уверены 17% россиян.