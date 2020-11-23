ПОЛИТИКА
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МВД возьмет биометрические данные всех граждан РФ на учет
В течение трех лет в РФ будет создан централизованный банк данных биометрических параметров россиян, иностранных граждан и лиц без гражданства. Идентификация будет проводиться по изображению лица и отпечаткам пальцев
МВД возьмет биометрические данные всех граждан РФ на учет
© Артем Геодакян/ТАСС / Others
23 ноября 2020 г.

Разработку «Федеральной информационной системы биометрических учетов» планируется осуществить к 2023 году, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. За это время будет создано программное обеспечение, которое позволит формировать централизованный банк биометрических параметров граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства и использовать полученные данные.

Таким образом, процедура идентификации личности и неопознанных тел будет проводиться по дактилоскопической информации, изображению лица, а также геномной информации путем взаимодействия с объединенной поисковой федеральной системой генетической идентификации.

Эта идея была озвучена главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым еще в 2014 году. В перспективе система должна объединить ресурсы и данные дактилоскопической и фоноскопической информации, лабораторий ДНК-анализа, комплексов биометрической идентификации личности и фиксации передвижения транспортных средств, а также систем проверки по оперативно-справочным, розыскным и криминалистическим учетам.

Ранее ТАСС сообщалооб аналогичных разработках в США. Так, там намерены создать базы данных, в которые будут вносить сведения обо всех иностранцах, желающих запросить иммиграционную или туристическую американскую визу, прежде чем они смогут это сделать. Помимо отпечатков пальцев, планируется собирать и другую биометрическую информацию.

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