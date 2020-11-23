Владимир Путин ­– один из самых опытных спикеров из современных глав государств. Даже когда он импровизирует, то тщательно подбирает слова. Когда же речь зашла о двух близких партнерах, стало заметно, насколько политик взвешивает каждую фразу.

Трудно припомнить аналогичное выступление президента России, в котором он делал бы такие же большие паузы между словами и предложениями. В интервью каналу «Россия-24» ему были заданы практически все основные вопросы, касающиеся карабахской проблемы. Некоторые вещи он говорил прямо, другие ­­­­­­посылы нужно уметь читать между строк.

Путин начал с причин конфликта, которые он усматривает в развале СССР. Упомянул резню армян в Сумгаите в 1988 году как исходную точку, которую проигнорировали центральные власти. Азербайджанцев наверняка мог задеть такой подход, ведь до Сумгаита из Зангезура армяне выгнали свыше 200 тысяч азербайджанцев. Возможно, Путин об этом знает, но ему нужно было как-то утешить армянских союзников. Поэтому, как и на «Валдае», он говорит о Сумгаите.

Другим необходимым реверансом обиженным на Россию за «предательство» армянам стали слова президента РФ о том, что Москва четко исполняла свои обязательства по ОДКБ. Намек на поставку вооружения Армении, которое та направила в зону конфликта. Путин говорит, что Карабах – не зона ответственности ОДКБ, поэтому обвинения в предательстве безосновательны.

Путин подробно остановился на совместном заявлении России, Азербайджана и Армении о прекращении огня. «Мы договорились о сохранении статус-кво. Что будет дальше, предстоит решить будущим руководителям». Президент как будто намекает на то, что определение статуса Нагорного Карабаха и решение его судьбы произойдет нескоро. То есть пока Азербайджан не получит фактический контроль над Ханкенди, Ходжалы, Ходжавендом (Мартуни) и Агдере (Мардакертом).

Здесь надо сделать глубокий вдох и выдохнуть. Путин на самом деле говорит о незаконности действий Армении. Четыре раза в выступлении российский лидер отмечает, что Ереван до сих пор не признал независимость самопровозглашенной НКР. Следовательно, нет никакого юридического обоснования для военного вмешательства Еревана в этой зоне.

Что касается контроля Азербайджана, то, действительно, с нынешних позиций Москва дает понять, что пока рано делать такой шаг. Однако в последующих фразах Путин подтвердил, что рано или поздно это должно произойти. Цитата: «Все мировое сообщество считало и считает (Карабах) территорией Азербайджана».

Россия строго привержена тому, чтобы после возврата Баку оставшихся трех оккупированных районов – Агдама, Лачина и Кельбаджара – Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. До того момента безопасность армян будут гарантировать российские миротворцы. Вот еще одна цитата, не оставляющая почвы для сомнений: «С точки зрения международного права и Нагорной Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджана».

В Армении после поражения в войне начали звучать намеки и угрозы, что Ереван может отозвать подпись под совместным заявлением. Путин считает такой шаг «самоубийством». Другими словами, если Ереван откажется выводить свои войска из Нагорного Карабаха, азербайджанская армия может получить «свободу рук» и в одиночку поставить точку в вопросе о фактической принадлежности Нагорного Карабаха.

Отдельно стоит отметить пассажи, адресованные Турции. Во-первых, Путин назвал законной с точки зрения международного права поддержку, которую Анкара оказала Баку. Азербайджан как суверенная страна имеет право выбора партнера и союзника. «Кто может ему в этом отказать?», – спрашивает Путин.

Во-вторых, он указал на то, что, вопреки конфликту, Россия не считает Турцию соперником и, тем более, врагом. «Почему, если Франция и Германия, на протяжении веков избивавшие друг друга, смогли стать частью одного союза, не смогут найти общий язык Россия и Турция?», – спрашивает Путин.

И третий момент, российский президент предложил организовать взаимовыгодное партнерство с Турцией на просторах Черного моря, показав, что две страны могут перейти даже на определенную форму политико-экономической интеграции.