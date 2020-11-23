В Томске 6-летняя девочка выпала с 4 этажа

В соцсетях появилось видео падения ребенка из окна: шестилетняя девочка упала с четвертого этажа, но сразу встала на ноги и пошла. Инцидент произошел в Томске. Ребенка доставили в реанимацию, где она провела ночь. Врачи не зафиксировали переломов. Состояние пострадавшей оценивается как близкое к удовлетворительному, она находится в отделении травматологии. Полиция выясняет подробности происшествия. #падение #ребенок #Томск