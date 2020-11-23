Российские миротворцы контролируют проезд по Лачинскому коридору

Российские миротворцы проверяют документы и проводят досмотр автомобилей, которые движутся через Лачинский коридор, на наблюдательном посту вблизи города Шуша. Россияне следят за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах: 12 – в южной зоне ответственности и 11 – в северной. Согласно соглашению о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией, 1 960 российских военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники будут находиться в регионе минимум 5 лет. #Азербайджан #миротворцы #Лачинскийкоридор