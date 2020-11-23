Назначенный президентом РФ Владимиром Путиным 18 ноября на пост врио главы Мордовии Артем Здунов будет обслуживать интересы Кремля, а не жителей республики, цитирует главного старейшину эрзянского народа (инязор) Боляеня Сыреся Idel.Реалии.

Ранее глава Мордовии Владимир Волков обратился к Путину с просьбой об отставке. Он возглавлял республику с мая 2012 года.

«Замену Волкова на Здунова нам подают как благую весть и тему для аналитики. Надо же хоть что-то обсуждать. Факт застоя и деградации не очень приятно осознавать. […] Проблема в колониальной системе, которая не дает развиваться ни Мордовии, ни Татарстану, ни Дагестану. Ведь главный критерий отбора – это преданность системе и готовность служить Путину», – говорит Сыресь.

По мнению старейшины эрзянского народа, новый глава республики, как и прежний, не будет представлять интересы жителей Мордовии. «Судьба назначенца в руках хозяина Кремля. Назначенец никак не связан с народом, его судьбой и не будет интересоваться его мнением. То есть Здунов и буквально, и фигурально не представляет интересы ни эрзи, ни мокши, ни русских, ни татар Мордовии», – подчеркнул деятель эрзянского национального движения.

Он также подчеркнул, что Здунов «представляет чиновничий аппарат и служит Путину». «Наивно ждать от него стремления ломать систему, проводить реформы в интересах республики и вопреки аппетитам правящей группы, а именно это – единственный путь к изменениям, – добавил Боляень Сыресь.

Артем Здунов работал министром экономики Татарстана с 14 октября 2014 года по 6 февраля 2018 года. После этого занимал пост премьера Дагестана. Большую часть карьеры он провел в родной Казани, где преподавал в Казанском финансово-экономическом институте, а затем работал в министерстве экономики Татарстана.

Эрзя и мокша – две этнических группы, составляющих мордовский народ.

Боляень Сыресь (Александр Болькин) вступил в должность инязора в 2019 году на церемонии в Киеве.